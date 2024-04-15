15 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:55
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ilk kez makyajsız görüntülendi!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor. Kısa bir aranın ardından dizisinin çekimlerine devam eden Civelek, ilk kez makyajsız görüntülendi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle çok konuşulan Feyza Civelek, ilk kez makyajsız görüntülendi.
FEYZA CİVELEK İLK KEZ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
Kızılcık Şerbeti ekibi başarılarını kutlamak için Cannes'a gitti. Kıyafetiyle eleştiri oklarının hedefi olan Feyza Civelek, son olarak makyajsız videosuyla dikkatleri üzerine çekti.
FEYZA CİVELEK GİYİM TARZI İLE ELEŞTİRİ ALDI
Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Cannes’da düzenlenen partiye ve basın toplantısına kendine has giyim tarzıyla katılmıştı. Oyuncu, aldığı kararla tatilini uzattı ve sosyal medyadan yeni kombinlerini paylaşmaya başladı.
Kaynak: TGRT Haber