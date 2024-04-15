Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ilk kez makyajsız görüntülendi!

15 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:55

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle çok konuşulan Feyza Civelek, ilk kez makyajsız görüntülendi.

FEYZA CİVELEK İLK KEZ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kızılcık Şerbeti ekibi başarılarını kutlamak için Cannes'a gitti. Kıyafetiyle eleştiri oklarının hedefi olan Feyza Civelek, son olarak makyajsız videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

FEYZA CİVELEK GİYİM TARZI İLE ELEŞTİRİ ALDI

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Cannes’da düzenlenen partiye ve basın toplantısına kendine has giyim tarzıyla katılmıştı. Oyuncu, aldığı kararla tatilini uzattı ve sosyal medyadan yeni kombinlerini paylaşmaya başladı.