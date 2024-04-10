Kızılcık Şerbeti’nin partisinde dünyaca ünlü şarkıcı Rick Astley sürprizi

10 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:17

450 kişinin katıldığı Kızılcık Şerbeti’nin Cannes'daki partisine sürpriz bir isim de dahil oldu. 90’lı yılların meşhur İngiliz şarkıcısı Rick Astley, gecede sahne alırken, ayrıca Ceyda Mazalto da birbirinden eğlenceli şarkılarla sahne aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİNE CANNES'DA SÜRPRİZ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi dün Cannes’da başarısını kutladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan dizinin ekibi, basın takip etti. Gecede sürpriz yaşandı ve 90’lı yılların meşhur İngiliz şarkıcısı Rick Astley, onur konuğu oldu. Amerika’dan gelen sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi.