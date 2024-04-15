Kızına verdiği sözü tutan Hakan Hatipoğlu, ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu

15 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:06

Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu, bu hafta elenen isim oldu. Havalimanında eşi Gizem Hatipoğlu ve kızıyla buluşan Hakan, gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HAKAN HATİPOĞLU KIZINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, "Buraya gelmeden kızıma ‘Survivor’da ne kadar kalayım kızım’ dedim, ‘100 gün kal baba’ dedi. Bugün 1 Ocak’ta başlayan Survivor’ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" diyerek elendiği gün hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadı. İstanbul'a dönen Hatipoğlu havalimanında ailesiyle kavuştu. O anlarda gözyaşlarına boğulan Hatipoğlu, uzun süre mutluluk gözyaşı döktü.