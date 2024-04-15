15 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:06
Kızına verdiği sözü tutan Hakan Hatipoğlu, ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu
Survivor yarışmasında bu hafta elenen isim Hakan Hatipoğlu oldu. Havalimanında eşi ve kızıyla buluşan Hatipoğlu “Kızıma sözümü tuttum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu, bu hafta elenen isim oldu. Havalimanında eşi Gizem Hatipoğlu ve kızıyla buluşan Hakan, gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
HAKAN HATİPOĞLU KIZINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, "Buraya gelmeden kızıma ‘Survivor’da ne kadar kalayım kızım’ dedim, ‘100 gün kal baba’ dedi. Bugün 1 Ocak’ta başlayan Survivor’ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" diyerek elendiği gün hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadı. İstanbul'a dönen Hatipoğlu havalimanında ailesiyle kavuştu. O anlarda gözyaşlarına boğulan Hatipoğlu, uzun süre mutluluk gözyaşı döktü.
Kaynak: TGRT Haber