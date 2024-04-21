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21 Nisan 2024 10:31 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:55

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'da Zülfikar Ağa'yı oynayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na yaptığı jestle ağızları açık bıraktı. Nuran, dudak uçuklatan armağan için ''Benim küçük hediyem'' dedi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zülfikar Ağa rolüyle akıllara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran'dan şoke eden bir hediye geldi. Nuran, Kalaycıoğlu'na hediyeyi takdim ederken söylediği sözlerle de ağızları açık bıraktı.

BAKÜ'DE BULUŞTULAR

Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran ile oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu Bakü'de bir araya geldi. Nuran, hediyesini de burada takdim etti ve o anlar amatör kameralara yansıdı. 

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti - 1. Resim

'KÜÇÜK HEDİYE' BUGATTİ

Nuran, Kalaycıoğlu'na Bugatti marka oldukça lüks bir araba verdi. Üstelik Nuran, lüks arabayı hediye ederken de ''Bu benim küçük hediyem'' dedi. 

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti - 2. Resim

Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, "Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol" dedi.

''İKİNCİSİ SİYAH OLSUN''

Ünlü aktör daha sonra "bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti - 3. Resim

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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