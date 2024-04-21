Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

21 Nisan 2024 10:31 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:55

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zülfikar Ağa rolüyle akıllara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran'dan şoke eden bir hediye geldi. Nuran, Kalaycıoğlu'na hediyeyi takdim ederken söylediği sözlerle de ağızları açık bıraktı.

BAKÜ'DE BULUŞTULAR

Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran ile oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu Bakü'de bir araya geldi. Nuran, hediyesini de burada takdim etti ve o anlar amatör kameralara yansıdı.

'KÜÇÜK HEDİYE' BUGATTİ

Nuran, Kalaycıoğlu'na Bugatti marka oldukça lüks bir araba verdi. Üstelik Nuran, lüks arabayı hediye ederken de ''Bu benim küçük hediyem'' dedi.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, "Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol" dedi.

''İKİNCİSİ SİYAH OLSUN''

Ünlü aktör daha sonra "bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.