Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Türkiye'ye döndü! Yeni imajı dikkat çekti

26 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:16

Zeytin Tepesi, Hayat Şarkısı, Gümüş ve Kalk Gidelim gibi projelerde yer alan Ayça Varlıer 3 yıldır yaşadığı Amerika’dan Türkiye’ye döndü. Yeni projelerinden bahseden Varlıer, yeni saç rengi ve tarzıyla da dikkat çekmeyi başardı.

İMAJINI TAZELEDİ

Amerika'da çeşitli projelerde yer alan Ayça Varlıer, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ailesini ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getiren oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim" dedi. Ayça Varlıer'in son haline görenler, 'Çok güzel görünüyor', Yıllar kendisine uğramamış’ gibi yorumlar yapıldı.