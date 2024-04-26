26 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:16
Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Türkiye'ye döndü! Yeni imajı dikkat çekti
Uzun süredir Amerika’da yaşayan oyuncu Ayça Varlıer, Türkiye’ye döndü. Kurtlar Vadisi dizisinde Doktor Neşe rolüyle popüler olan Varlıer’in yeni imajı da dikkat çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Zeytin Tepesi, Hayat Şarkısı, Gümüş ve Kalk Gidelim gibi projelerde yer alan Ayça Varlıer 3 yıldır yaşadığı Amerika’dan Türkiye’ye döndü. Yeni projelerinden bahseden Varlıer, yeni saç rengi ve tarzıyla da dikkat çekmeyi başardı.
İMAJINI TAZELEDİ
Amerika'da çeşitli projelerde yer alan Ayça Varlıer, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ailesini ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getiren oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim" dedi. Ayça Varlıer'in son haline görenler, 'Çok güzel görünüyor', Yıllar kendisine uğramamış’ gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber