Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı unutulmadı, Oktay Kaynarca sosyal medyayı salladı

08 Nisan 2024 12:41 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:42

Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol almıştı! Son durağı huzurevi oldu

Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol almıştı! Son durağı huzurevi oldu

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Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ten 'çocuk açıklaması: Dualarınıza çok ihtiyacım var

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmayan karakteri Süleyman Çakır fanları tarafından unutulmadı. Süleyman Çakır ölümünün 20'nci yıl dönümünde sosyal medyadan art arda paylaşımlar yapıldı.

SÜLEYMAN ÇAKIR MESAJI

43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor. Karakteri oynayan Oktay Kaynarca, geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı' ifadelerini kullandı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini oynadı.

Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.

2000 yılında Meral Okay ile Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığını üstlendi. 2001-2002 yıllarında da TRT 1'de ekranlara gelen Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterine hayat verdi. Daha sonra Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali'yi oynadı.

Kaynarca, 2003 yılında izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin hayranları, 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından her yıl 8 Nisan'da hala anmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi'nin ardından Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü canlandırdı. Sonraki yıllarda Kuzey Rüzgârı, Adanalı, Sakarya Fırat ve Ustura Kemal dizileriyle izleyici karşısına çıktı.

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle ödüle layık görüldü. Şu sıralar ise Ben Bu Dünyaya Sığmazam'da Cezayir karakterini oynuyor.