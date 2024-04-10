10 Nisan 2024 14:21 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:24
Lady Gaga'lı Joker fragmanı yayınlandı
İlk filmi rekor kıran Joker filminin Lady Gaga'lı fragmanı yayınlandı. “Joker: Folie a Deux” (Joker: İkili Delilik) filmi kısa sürede 5 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
JOKER FİLMİNDEN İLK FRAGMAN GELDİ
Ekim 2024'te vizyona girecek Joker: Folie a Deux” (Joker: İkili Delilik) filminin ilki 2019 yılında vizyona girdi ve ilk haftasında 93.5 milyon dolar (530 milyon TL) gelir elde ederek tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Bu yıl ikinci filmi gösterime girecek filmin ilk fragmanı ise büyük ilgi gördü.
Kaynak: TGRT Haber