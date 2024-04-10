Lady Gaga'lı Joker fragmanı yayınlandı

JOKER FİLMİNDEN İLK FRAGMAN GELDİ

Ekim 2024'te vizyona girecek Joker: Folie a Deux” (Joker: İkili Delilik) filminin ilki 2019 yılında vizyona girdi ve ilk haftasında 93.5 milyon dolar (530 milyon TL) gelir elde ederek tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Bu yıl ikinci filmi gösterime girecek filmin ilk fragmanı ise büyük ilgi gördü.