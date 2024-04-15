Mahsun Kırmızıgül, çıkan haberlere isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım

15 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:50

Sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine açıklık getiren Mahsun Kırmızıgül, sağlığının gayet iyi olduğunu ve yakında sahneye çıkacağını belirtti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL 'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırmızıgül, "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.