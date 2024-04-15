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15 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:50

Mahsun Kırmızıgül, çıkan haberlere isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan ‘öldü’ haberlerine isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırmızıgül, “Gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde" dedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Mahsun Kırmızıgül, çıkan haberlere isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım

Sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine açıklık getiren Mahsun Kırmızıgül, sağlığının gayet iyi olduğunu ve yakında sahneye çıkacağını belirtti. 

MAHSUN KIRMIZIGÜL 'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırmızıgül, "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, çıkan haberlere isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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