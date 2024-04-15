15 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:50
Mahsun Kırmızıgül, çıkan haberlere isyan etti: Yıkılmadım, ayaktayım
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan ‘öldü’ haberlerine isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırmızıgül, “Gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine açıklık getiren Mahsun Kırmızıgül, sağlığının gayet iyi olduğunu ve yakında sahneye çıkacağını belirtti.
MAHSUN KIRMIZIGÜL 'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırmızıgül, "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.
Kaynak: TGRT Haber