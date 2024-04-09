Malhun Hatun'dan “Kuruluş Osman”a veda!

09 Nisan 2024 00:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 00:55

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile evli olan Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 3 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alan Atiksoy, doğumuna kısa süre kala diziden ayrıldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY, KURULUŞ OSMAN'A VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kuruluş Osman” dizisinin önemli karakterlerinden Malhun Hatun’u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılıyor. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını dünyaya getirecek olan oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Son sahnesini çeken Atiksoy, çalışma hayatına bir süre ara verecek.