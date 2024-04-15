Merve Tektaş'ın Selçuk Tektaş özlemi

15 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:54

Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetti. Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Merve Tektaş, her fırsatta eşine olan sevgisi ve özlemini dile getiriyor. Tektaş, son olarak sosyal medya hesabından “Canım Selçuğum, Bundan tam 16 yıl önce bugün” notuyla eşine olan duygularını dile getirdi.

MERVE TEKTAŞ'IN SELÇUK TEKTAŞ ÖZLEMİ

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eşi Selçuk Tektaş ile fotoğrafını paylaşan Merve Tektaş, eşine olan özlemini, "Canım Selçuğum, Bundan tam 16 yıl önce bugün, 14 Nisan'da tanıdım seni. Hayatım boyunca bende iyi ki dediğim olarak kalmanı isterken, aklımda ve hayalinde "keşke" kalarak uçup gittin buralardan. Belki bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Rahmet, özlem ve dua ile" sözleriyle duyurdu.