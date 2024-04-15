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15 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:54

Merve Tektaş'ın Selçuk Tektaş özlemi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 41 yaşında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Merve Tektaş, sosyal medya hesabından eşine olan özlemini dile getirdi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Merve Tektaş&#039;ın Selçuk Tektaş özlemi

Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetti. Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Merve Tektaş, her fırsatta eşine olan sevgisi ve özlemini dile getiriyor. Tektaş, son olarak sosyal medya hesabından “Canım Selçuğum, Bundan tam 16 yıl önce bugün” notuyla eşine olan duygularını dile getirdi.

MERVE TEKTAŞ'IN SELÇUK TEKTAŞ ÖZLEMİ 

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eşi Selçuk Tektaş ile fotoğrafını paylaşan Merve Tektaş, eşine olan özlemini, "Canım Selçuğum, Bundan tam 16 yıl önce bugün, 14 Nisan'da tanıdım seni. Hayatım boyunca bende iyi ki dediğim olarak kalmanı isterken, aklımda ve hayalinde "keşke" kalarak uçup gittin buralardan. Belki bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Rahmet, özlem ve dua ile" sözleriyle duyurdu. 

Merve Tektaş'ın Selçuk Tektaş özlemi - 1. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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