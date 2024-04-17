17 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:55
Metin Akpınar'ın çıkmaz babalık davasında İbrahim Tatlıses detayı
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı programına konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarıyla gündem olan Nebioğlu, annesinin de oyunculuk yaptığını ve İbrahim Tatlıses ile Mine Çayıroğlu’nun başrolünde yer aldığı filmde rol aldığını açıkladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, ablasının da babasını bulması için annesinin ortaya çıkmasını istedi. Müge Anlı programında annesine seslenen Nebioğlu, annesinin Almanya’da yaşadığını ve gençken oyunculuk yaptığını açıkladı.
BABALIK DAVASINDA İBRAHİM TATLISES DETAYI
Canlı yayında dikkat çeken açıklamalara imza atan Duygu Nebioğlu, 2 ay önce hayatını kaybeden anneannesi tarafından annesinin oyuncu olması amacıyla sık sık filmlere gönderildiğini anlattı. Annesinin gençken birkaç filmde rol aldığını belirten Nebioğlu, "Annem İbrahim Tatlıses'ın bir filmin de bile oynamış. Mine Çayırlıoğlu ile oynadığı bir filmde oynamış hatta." dedi.
Kaynak: TGRT Haber