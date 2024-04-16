Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası da ünlü gazeteci ' demişti! Uğur Dündar'dan iddialara cevap verdi

16 Nisan 2024 08:48 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 08:57

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde yer alan habere göre; ünlü oyuncu Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportajda "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişinin gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Çıkan iddialar sonrası açıklama yapan Dündar, "kısaca net bir cevap vereyim: mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Uğur Dündar sosyal medya hesabından "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle mahkemenin karara bağlandığını duyurdu.