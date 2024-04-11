11 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:56
Metin Akpınar’ın kızı annesi hakkında ilk kez konuştu: Zorla çıkacak ortaya
Metin Akpınar'ın öz kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, babasının fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini öne sürmüştü. Bugün sosyal medya hesabından video paylaşan Nebioğlu annesi hakkında ilk kez konuşarak, "Zorla çıkacak ortaya" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra mahkemeye başvurup, Metin Akpınar'ın kızı olduklarını kanıtlamıştı. Duygu Nebioğlu sosyal medyada annesine dair ilk kez konuşarak "Zorla çıkacak ortaya" dedi.
"ANNEM ZORLA ÇIKACAK ORTAYA"
Kaynak: TGRT Haber