Metin Akpınar’ın kızı annesi hakkında ilk kez konuştu: Zorla çıkacak ortaya

11 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 15:56

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra mahkemeye başvurup, Metin Akpınar'ın kızı olduklarını kanıtlamıştı. Duygu Nebioğlu sosyal medyada annesine dair ilk kez konuşarak "Zorla çıkacak ortaya" dedi.

"ANNEM ZORLA ÇIKACAK ORTAYA"