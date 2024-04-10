Metin Akpınar'dan pes dedirten olay! Öz kızı Duygu Nebioğlu'nun belgelerini iptal etti

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'ın ikiz iki kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" ifadelerini kullandı.

FAKİRLİK BELGESİNİN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın ikiz kız çocukları olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. İkiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini açıkladı. Duygu Nebioğlu, "Ben zenginliği dağlarda özgür iradenle gezebilmeyi, bitkilerden, ağaçlardan faydalanmayı, güneşe ve aya yakın olmayı zenginlik olarak tanımlıyorum. Bahçeme inip ektiğimiz ata sebzeleri, meyveleri sofraya koyabilmeyi ve yiyebilmeyi zenginlik olarak görüyorum. Köydeki hayatımı zenginlik olarak tanımlıyorum. Hayatım boyunca da köylerde yaşayabilirim.