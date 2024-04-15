15 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:44
Montaj hatasını açıklayan Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin aldığı rekor cezayı açıkladı
Survivor yarışmasının konseyinde montaj hatası olunca yarışmacı Yunus Emre’nin cezasıyla ilgili kafa karışıklığı yaşandı. O anları yeniden yayınlayan Ilıcalı, Yunus Emre’nin sözleri sonrası cezayı arttırdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Survivor yarışmacısı Yunus Emre diğer yarışmacı Ogeday ile tartışma yaşayınca 8 oyun ve 8 ödül ceza aldı. Yayınlanan bölümde montaj hatası olunca Ilıcalı o anları tekrar yayınladı.
ACUN ILICALI MONTAJ HATASINI PAYLAŞTI
Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan tartışma sonrası Yunus Emre 8 oyun ve 8 ödül cezası aldı. Acun Ilıcalı konseyde montaj hatası yaşandığını belirterek cezanın nasıl arttığını dair bir yayın yayınladı. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi. Ogedat'ın ceza almadığını duyan Yunus Emre'nin, "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" demesi üzerine Acun Ilıcalı "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.
Kaynak: TGRT Haber