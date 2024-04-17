Müge Anlı Uğur Dündar ile görüştü, ilk sözlerini canlı yayında açıkladı

17 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:42

Yapılan DNA sonucunda Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Metin Akpınar'ın ikiz iki kızı olduğu ortaya çıktı. İkizlerden Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'ya çıkarak annesinin ortaya çıkmasını ve ablaların babalarının kim olduğunu söylemesini istedi. Nebioğlu'nun iddiaları üzerine kızlardan birinin babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Müge Anlı, ünlü isimle görüştüğünü belirtti.

MÜGE ANLI UĞUR DÜNDAR İLE GÖRÜŞTÜ

Müge Anlı iddialar sonrası bir zamanlar birlikte de çalıştığı Uğur Dündar ile görüştüğünü belirterek, Dündar'ın kızların annesiyle hiç görüşmediği ve babalarının kendileri olmadığını belirttiğini canlı yayında açıkladı. Ayrıca Müge Anlı, Dündar'ın "Eğer kızlarım olsaydı onlara sahip çıkardım" dediğini de iletti