Murat Cemcir, Ahmet Kural ile ilgili son noktayı koydu

13 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:18

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek" "Ailecek Şaşkınız", Çalgı Çengi" VE "Baba Parası" gibi yapımlarda birlikte rol alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir bir süredir bir araya gelmiyor. Ahmet Kural iki ismin bir araya gelme ihtimalinin olduğunu söylese de Murat Cemcir, bütün ipleri kopardı.

MURAT CEMCİR AHMET KURAL SORULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Cemcir, Ahmet Kural'ın yeni filmi 'Efsane'yi izlemediğini söylerken, "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben, kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..." Ahmet Kural'ın düğününe katılmadığı hatırlatılan Cemcir, "Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil" dedi. "Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım" diyen ünlü Murat Cemcir, "Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadaşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey" dedi Cemcir, basın mensuplarının "Yollar yeniden kesişir" yorumuna da "Gerek yok kardeşim" diyerek iddialara son noktayı koydu.