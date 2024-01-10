Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen'den 'Dilan Polat' göndermesi
Etiler’de görüntülenen Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan fenomenleri tiye alarak "Güzellik salonu açacağız” dedi.
“Sadece arkadaşız” diyen Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen, son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulundu.
İKİ OYUNCU FENOMENLERİ TİYE ALDI
Habertürk'te yer alan habere göre; Güzellik merkezi açan fenomenleri tiye alan Murat Cemcir ve Yasemin kay Allen, son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulunarak başlayan Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız. Yakışmaz mı, olmaz mı yani? İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız" sözleriyle fenomenleri tiye aldı.
Yasemin Kay Allen, muhabirlerin, "Ekran yüzü olarak kimi düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bizden başka sanatçı tanımıyorum" şeklinde iddialı bir cevap verdi.