Tgrt Haber
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 10 Ocak 2024 16:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:06

    Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen'den 'Dilan Polat' göndermesi

    Etiler’de görüntülenen Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan fenomenleri tiye alarak "Güzellik salonu açacağız” dedi.

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
    Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen&#039;den &#039;Dilan Polat&#039; göndermesi
    Murat Cemcir, Oyuncu

    “Sadece arkadaşız” diyen Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen, son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulundu.

    İKİ OYUNCU FENOMENLERİ TİYE ALDI

    Habertürk'te yer alan habere göre; Güzellik merkezi açan fenomenleri tiye alan Murat Cemcir ve Yasemin kay Allen, son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulunarak başlayan Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız. Yakışmaz mı, olmaz mı yani? İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız" sözleriyle fenomenleri tiye aldı. 

     

    Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen'den 'Dilan Polat' göndermesi

    Yasemin Kay Allen, muhabirlerin, "Ekran yüzü olarak kimi düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bizden başka sanatçı tanımıyorum" şeklinde iddialı bir cevap verdi.

    Haberler>Magazin>Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen'den 'Dilan Polat' göndermesi
    murat cemciroyuncu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...