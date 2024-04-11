Murat Dalkılıç'tan Germencik belediye başkanına ziyaret

11 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:48

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden Murat Dalkılıç, başkan Zencirci'ye görevinde başarılar diledi. Başkan Zencirci şarkıcı Dalkılıç'a Germencik'in lezzet simgesi olan kuru incir ikram etti.

MURAT DALKILIÇ GEMLİK BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Zencirci, ziyareti sırasında ikram edilen geleneksel lezzetlerden tattı. İkili kısa bir sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zencirci, Murat Dalkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ünlü sanatçıya teşekkür etti. Dalkılıç ise Germencik Belediye Başkanı Zencirci'nin sıcak karşılaşması için teşekkür etti.