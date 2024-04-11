11 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:48
Murat Dalkılıç'tan Germencik belediye başkanına ziyaret
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Germencik Belediye Bakanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden Murat Dalkılıç, başkan Zencirci'ye görevinde başarılar diledi. Başkan Zencirci şarkıcı Dalkılıç'a Germencik'in lezzet simgesi olan kuru incir ikram etti.
MURAT DALKILIÇ GEMLİK BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Zencirci, ziyareti sırasında ikram edilen geleneksel lezzetlerden tattı. İkili kısa bir sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zencirci, Murat Dalkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ünlü sanatçıya teşekkür etti. Dalkılıç ise Germencik Belediye Başkanı Zencirci'nin sıcak karşılaşması için teşekkür etti.
Kaynak: TGRT Haber