Murat Yıldırım eşine sevgisini haykırdı! Karavanını bile eve çevirdi

05 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:24

Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuşan Murat Yıldırım, iş hayatının yoğun temposunun yanı sıra ev hayatını da ihmal etmemeye özen gösterdiğini belirterek, samimi açıklamalarda bulundu.

MURAT YILDIRIM KARAVANINI EVE ÇEVİRDİ

Eşine ilk görüşte aşık olduğunu ve ikinci görüşte ise evlenme teklif ettiğini belirten Murat Yıldırım, “Yoğun olmayı, çalışmayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda da yine ailemleyim. Film çekerken, dizi çekerken, reklam çekerken, ailemle birlikteyim. İman’la beraber vakit geçirmeliyiz. Sonuçta bizim karavanımız var; orası bizim evimiz… Ev ortamı oluşturduk kendinize… Haftanın 6 gün neredeyse çekim oluyor, bundan şikayetçi değilim… Bazen karavana kızım Miray da geliyor. Ara boşluklarım oluyor. Hep onların programlarını yapıyorum. Uyku saatine göre evin yakınlarında olduğu zaman mutlaka Miray gelir, öbür türlü sabahleyin çıkarken uyuyor oluyor. Akşam döndüğümde uyuyor oluyor, bebeğim, hiç göremiyorum ama ikisi bir arada olabiliyormuş…”

"İMAN HEP BENİMLE BERABER"

Ortadoğu’da çok tanınan bir isim olan Faslı eşi İman Elbani’nin İstanbul’a alıştığını belirten Yıldırım “İman hep benimle beraber, birbirimizi çok seviyoruz… Bizim ilişkimiz ilk görüşte aşkın çok daha üstüne çıktı. İkinci görüşmemizde evlilik teklif etmiştim. Biz birbirimizi tanıdıkça, birbirimizle ilgilendikçe birbirimizi daha çok sevmeye başladık” diye konuştu.