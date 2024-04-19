Müslüm Gürses'in hiç duyulmamış şarkıları geliyor!

19 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:23

2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in korsan müzik piyasasından korumak için yıllarca sakladığı eserler ortaya çıktı. "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisi kapsamında ünlü sanatçının 6 şarkısını ortaya koydu.

6 ŞARKI SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Yeni albümün Beykoz Kundura'da gerçekleştirilen ve çok sayıda ünlünün katıldığı tanıtım programında, AA muhabirine konuşan Elenor Müzik'in sahibi Muhteşem Candan, "İlkine 2017'de başladığımız 'Mahzendeki Şarkılar' albüm serisinin yenisine, Müslüm Gürses'in vefatının 11. yılında sevenleriyle buluşturduğumuz 6 şarkıyla tekrar merhaba diyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Müzik şirketi sahibi Candan, programda yeni albümdeki şarkıların Müslüm Gürses'in sahneye yansıtılmış hologram görüntüsüyle verileceğini söylerken, "Dünyada bunun örnekleri yapılıyor. Bugün aramızda olmayan ve çok özlediğimiz Müslüm Gürses'i bu şekilde izlemek, sanırım Türkiye'de bir ilk oldu." dedi.

Projenin yürütücü yapımcısı Emre Tuzla ise albüm hazırlığından bahsederek, "Misafirlerimize özel bir deneyim sunmak için titizlikle hazırladığımız bir lansman oldu. Alışılagelmiş bir lansman yönteminin dışına çıkalım dedik ve biraz teknolojiyi kullanarak sürprizler hazırladık." ifadelerini kullandı.



