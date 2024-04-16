Müziği bırakan Deniz Tekin ingilizce öğretmeni oldu

16 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:00

26 yaşındaki Deniz Tekin, bir süre önce müzik kariyerine veda ettiğini açıklamıştı. 16 yaşından 26 yaşına kadar müzik yaptığını belirten Tekin bir daha müziğe dönmeyeceğini belirtti. Yeni mesleğini sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, ingilizce öğretmeni oldu.

"TÜKENME HALİNDEYİM"

Deniz tekin, Gelir Miyim, Belki, Kendine İyi Bak ve Beni Vur gibi parçaların sahibi Deniz Tekin, bir süre kendini iyi hissetmediğini belirterek, "Müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı. Bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. Bir süredir, önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim. Bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. 10 seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik. Her haliyle, halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasında uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum" sözleriyle müziği bıraktığını açıklamıştı.