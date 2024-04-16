Müzik öğretmeni olduğu iddia edilen Deniz Tekin'den ilk açıklama 

16 Nisan 2024 19:48 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:49

'3. nesil' şarkıcı olarak tanınan genç sanatçı Deniz Tekin, müziği bırakarak İngilizce öğretmeni olduğu iddia edildi.

Deniz Tekin'in bir takipçisi, iddiaların doğru olmadığını ve Deniz Tekin'in 17 Nisan'da sahnesi olduğuna yönelik paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

İDDİALARI YALANLADI!

Sosyal medya üzerinden iddialar yayılınca, şarkıcı Tekin'den cevap geldi. Tekin, takipçisini alıntılayarak "Yarı zamanlı İngilizce Öğretmenliği yapıyorum. Son albümümün borcunu aileme yıkmamak için de kılı kırk yararak seçtiğim konsere çıkıyorum hocam." dedi.

İddiaları yalanlayan Tekin, "Alacağım parayı da sormadım ama sana söyleyeyim maksimum 3-5 bin liradır, 150 euro etmiyordur. Donanımı tamamlayınca tam zamanlı öğretmenliğe dönerim" dedi.