Nafaka krizi büyüyor! Cem Yılmaz’dan gösterisinde Ahu Yağtu’ya olay sözler

18 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:57

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, nafaka krizini bir türlü çözemedi. Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödeyen Yılmaz, her ay oğlu Kemal’e ise 10 bin dolar nafaka ödüyor. Komedyen bir türlü çözemediği nafaka krizini gösterisine de taşıdı.

CEM YILMAZ'DAN AHU YAĞTU'YA 'NAFAKA' GÖNDERMESİ

Oğlu Kemal'e 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun artmasının ardından nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Mahkeme tarafından reddedilen nafaka krizi hala devam ediyor. Gösterisinde nafaka krizini diline dolayan Yılmaz, magazin paylaşımlarıyla adından söz ettiren İlhan Çevik, kendisine gelen mesajı paylaştı. Yılmaz gösterisinde "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" ifadelerini kullandı.