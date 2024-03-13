Neslihan Atagül ilk kez saçlarını kestirdi! Yeni imajıyla beğeni topladı

13 Mart 2024 23:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:27

Yeni imajıyla görüntülenen Neslihan Atagül, bugün itibariyle Milano'nun yolunu tuttu. Tüm projelerinde aynı saç modeliyle kamera karşısına geçen oyuncu ilk kez saçlarını kestirdi.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN YENİ İMAJ

Neslihan Atagül, yeni saç modeli hakkında sorulan sorulara cevap verdi ve "Saçlarımı bir proje için değil, sadece içimden geldiği için kestirdim. Uzun süredir düz saçlarım vardı" dedi. Bugün gittiği Milano'dan video paylaşan oyuncunun yeni saç stiline beğeni yağdı.