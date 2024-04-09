Nesrin Cavadzade ile Ali Koç'un paylaşımına beğeni yağdı

09 Nisan 2024 19:45 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:46

Yasak Elma, Üç Kuruş, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada 3,3 milyon takipçiye sahip. Her paylaşımı olay olan oyuncunun Ali Koç ile karesi ilgi gördü.

NESRİN CAVADZADE İLE ALİ KOÇ İLE BULUŞTU

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Ali Koç'la çekilmiş pozunu paylaştı. Oyuncu paylaşıma "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" diyerek esprili bir notta düştü. Oyuncu Koç ailesine ait bir helikopter önünde poz vermiş ve "Bak Vecihi aşk için neler yapıyor" notunu düşmüştü.