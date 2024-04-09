Netflix dizisinde skandal ifadeler! PKK'lı kadını 'kahraman' ilan ettiler

09 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:50

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayına giren ve dünya listelerinde zirveye yerleşen '3 Cisim Problemi' dizisi bir skandala imza attı. Herkesin konuştuğu dizide geçen diyalog tepkilere neden oldu.

TERÖRİSTİ KAHRAMAN GİBİ GÖRTERDİLER

Leyla Ariç isimli karakter BM Genel Sekreteri tarafından tanıtılarak Suriye'de Işid'e karşı başarılı harekatlar yapan PKK'lı bir savaş uzmanını "PKK'lı bir kadın dünyayı kurtaracak kişi" olarak tanıtılıyor. 8 bölümlük dizide terör örgütü üyesini ‘kahraman’laştırma çabası sosyal medyada da büyük tepki çekti.

3 CİSİM PROBLEMİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix'in "Game of Thrones"un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss ile “True Blood”ın yapımcısı Alexander Woo imzalı yeni bilim kurgu dizisinin konusu şöyle; "Çin'in Kültür Devrimi'nin arka planında geçen gizli bir askeri proje, uzaylılarla temas kurmak için uzaya sinyaller gönderir. Yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı sinyali yakalar ve Dünya'yı işgal etmeyi planlar. Bu arada Dünya'da, ya üstün varlıkları ağırlamayı ve yozlaşmış olarak görülen bir dünyayı ele geçirmelerine yardım etmeyi ya da işgale karşı savaşmayı planlayan farklı kamplar oluşmaya başlar."