Nil Karaibrahimgil yazdı, Demet Evgar söyledi

17 Nisan 2024 09:21 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:26

Dün akşam 9. bölümle ekranda olan Bahar dizisinde Demet Evgar, yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Sahneye çıkan oyuncu, sesiyle de beğenileri topladı.

DEMET EVGAR'IN SAHNE PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Her bölümü reyting rekorları kıran dizide, Demet Evgar, Nil Karaibrahimgil'e ait olan 'Ben Aptal Mıyım?' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada trend olan oyuncuya ' Oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş' yorumları yapıldı.