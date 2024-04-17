17 Nisan 2024 09:21 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:26
Nil Karaibrahimgil yazdı, Demet Evgar söyledi
Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Bahar dizisinde Demet Evgar, Nil Karaibrahimgil’in ‘Ben Aptal Mıyım?’ şarkısını seslendirdi. Evgar'ın performansına beğeni yağdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Dün akşam 9. bölümle ekranda olan Bahar dizisinde Demet Evgar, yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Sahneye çıkan oyuncu, sesiyle de beğenileri topladı.
DEMET EVGAR'IN SAHNE PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Her bölümü reyting rekorları kıran dizide, Demet Evgar, Nil Karaibrahimgil'e ait olan 'Ben Aptal Mıyım?' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada trend olan oyuncuya ' Oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş' yorumları yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber