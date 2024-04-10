10 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:13

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God Particle (Tanrı Parçacığı)" teorisini geliştiren Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti.

Edinburg Üniversitesi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, ünlü fizikçi evinde hayata gözlerini yumdu. 94 yaşında hayata veda eden fizikçinin ölüm sebebi olarak yaşadığı kan rahatsızlığını gösterildi.

2013 YILINDA NOBEL ÖDÜLÜ ALDI

Temel parçacıkların kütle kazanmasını açıklayan kuramıyla Higgs bozonuna adını veren ünlü bilim insanı, 2013’te Nobel Fizik Ödülü kazanmıştı.

Britanyalı bilim insanı söz konusu çalışmayı 1964’te yapmıştı. 2008’de başlayan deneylerin ardından Higgs’in teorisi, İsviçe’deki Cern’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012’de doğrulanmıştı.