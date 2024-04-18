18 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:13
Nuri Alço'dan sevindiren haber geldi: Yarın taburcu oluyor
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'dan 12 gün sonra sevindiren haber geldi. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın taburcuyuz" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Aniden rahatsızlanan usta oyuncu Nuri Alço eşi tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beynine pıhtı atması sonrası geçici hafıza kaybı yaşayan usta oyuncu tedbir amaçlı hastanede tutuldu. oyuncudan iyi haber geldi.
NURİ ALÇO'DAN SEVİNDİREN HABER
Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından Nuri Alço'nun yarın taburcu olacağını açıklayarak, "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: TGRT Haber