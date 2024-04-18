Nuri Alço'dan sevindiren haber geldi: Yarın taburcu oluyor

18 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:13

Aniden rahatsızlanan usta oyuncu Nuri Alço eşi tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beynine pıhtı atması sonrası geçici hafıza kaybı yaşayan usta oyuncu tedbir amaçlı hastanede tutuldu. oyuncudan iyi haber geldi.

NURİ ALÇO'DAN SEVİNDİREN HABER

Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından Nuri Alço'nun yarın taburcu olacağını açıklayarak, "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerine yer verdi.