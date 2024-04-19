Nuri Alço'nun eşinden sevindiren haber!

19 Nisan 2024 15:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:55

Baypas ve kalp kapağı operasyonu geçiren Nuri Alço'nun kalbine pil takıldı. Oyuncunun eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından eşinin son sağlık durumunu paylaştı.

NURİ ALÇO'DAN SEVİNDİREN HABER

Kalp pili operasyonunun sağlıklı bir şekilde ilerlediğini anlatan Burcu Alço, yaptığı paylaşımda, “Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, durumu çok iyi. Çıkacağız az kaldı” diyerek sevindiren haberi paylaştı.