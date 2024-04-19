Nuri Alço'nun son sağlık durumunda yeni gelişme! Ankara'ya sevk edildi

19 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:06

baypas ve kalp kapağı operasyonu geçiren Nuri Alço, Ankara'ya sevk edildi. Bugün taburcu olacağını açıklayan Nuri Alço2nun eşi Burcu Alço, eşine kalp pili takılacağını belirtti.

NURİ ALÇO ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Nuri Alço’nun Ankara’da kalp pili takılmak için sevk edileceğini açıklayan eşi Burcu Alço, “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” dedi.