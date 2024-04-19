Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu

19 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:59

İngiltere'deki okulundan mezun olan Aslıhan Karalar, ailesinin ve yakın arkadaşlarını katıldığı törenle kep attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu eski rol arkadaşlarından da tebrik mesajı yağdı.

OYUNCU ASLIHAN KARALAR, DERECEYLE MEZUN OLDU

Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede iki ana dalda eğitim alarak, hem İşletme hem de Sosyal Bilimler bölümlerini dereceyle bitirdi. Mezun anlara ait kareleri paylaşan oyuncuya çok sayıda tebrik mesajı yağdı.