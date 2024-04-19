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19 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:59

Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu

Kuruluş Osman dizisinde oynadığı Burçin Hatun karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Karalar, oyunculuğa ara vererek İngiltere'deki Essex Üniversitesi’nde okumaya karar verdi. Dereceyle okuldan mezun olan Karalar, kepiyle poz verdi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu

İngiltere'deki okulundan mezun olan Aslıhan Karalar, ailesinin ve yakın arkadaşlarını katıldığı törenle kep attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu eski rol arkadaşlarından da tebrik mesajı yağdı. 

OYUNCU ASLIHAN KARALAR, DERECEYLE MEZUN OLDU 

Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede iki ana dalda eğitim alarak, hem İşletme hem de Sosyal Bilimler bölümlerini dereceyle bitirdi. Mezun anlara ait kareleri paylaşan oyuncuya çok sayıda tebrik mesajı yağdı. 

 

Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu - 1. Resim

Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu - 2. Resim

Oyuncu Aslıhan Karalar dereceyle mezun oldu - 3. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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