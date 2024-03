Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

14 Mart 2024 23:44 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:44

Oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, burada Tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Ekonomi hakkında zaman zaman paylaşım yapan Karel, çocuklarına bırakacağı mirası ilk kez açıkladı.

TOLGA KAREL MİRASINI AÇIKLADI

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 149 bin takipçili sosyal medya hesabından çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı. 4 çocuğu olan Karel, "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.

TOLGA KAREL KİMDİR?

12 Ekim 1978 doğumlu Tol Karel, Yaprak Dökümü ve Kanıt gibi dizilerde dizilerin yanı sıra köşe yazarlığı da yapmıştır. Survivor yarışmasına da katılan Karel, Amerika'ya giderek burada evlendi. Tır şoförlüğü yapan Karel'in toplamda 4 çocuğu bulunuyor.