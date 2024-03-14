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14 Mart 2024 23:44 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:44

Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Yaprak Dökümü'nde oynadığı Oğuz karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Tolga Karel, Türkiye'yi ter ederek Amerika'ya yerleşmişti. Tır şöförlüğü yapan Karel, çocuklarına bırakıcağı mirası açıkladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı

Oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, burada Tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Ekonomi hakkında zaman zaman paylaşım yapan Karel, çocuklarına bırakacağı mirası ilk kez açıkladı. 

TOLGA KAREL MİRASINI AÇIKLADI 

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 149 bin takipçili sosyal medya hesabından çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı. 4 çocuğu olan Karel, "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler" dedi.

Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı - 1. Resim

TOLGA KAREL KİMDİR?

12 Ekim 1978 doğumlu Tol Karel, Yaprak Dökümü ve Kanıt gibi dizilerde dizilerin yanı sıra  köşe yazarlığı da yapmıştır. Survivor yarışmasına da katılan Karel, Amerika'ya giderek burada evlendi. Tır şoförlüğü yapan Karel'in toplamda 4 çocuğu bulunuyor.

 

Oyunculuğu bırakıp tır şoförü olmuştu! Tolga Karel çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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