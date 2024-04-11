Özkan Uğur'un ölümü sonrası verdiği konser tepki toplamıştı! Mazhar Alanson'dan ilk açıklama geldi

11 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:28

Bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını cevaplayan Mazhar Alanson, MFÖ grubunun sevilen üyesi Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından verdiği konser tepki toplamıştı. İlk kez gelen tepkiler hakkında konuşan Alanson, Özkan Uğur'un adını duyunca duygusal anlar yaşadı.

MAZHAR ALANSON'UN ÖZKAN UĞUR ÖZLEMİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; muhabirlerin sorularını cevaplayan Mazhar Alanson, yeni şarkılar yaptığını söyledikten sonra geçtiğimiz yıl kaybettiği Özkan Uğur hakkında konuştu. Duygusal dakikalar yaşayan Alanson; "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâlâ taze. Yokluğu eksikliği hâlâ bizi zorluyor" dedi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Hanım'ın çok konuşulan açıklaması hatırlatılan Mazhar Alanson, "Aysun Hanım 'Ben öyle söylemedim' dedi. Erken vermedik konseri aslında. Özkan'ı da anmak amacıyla yaptık. Aysun Hanım'ın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" ifadeleriyle gelen eleştiriler hakkında ilk kez konuşmuş oldu.