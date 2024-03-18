Polat ailesinden suikast karşılığı bayilik teklifi! Banu Parlak davasında kan donduran ifadeler...

18 Mart 2024 11:51 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:23

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

"BAYİLİK VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

SABAH'ın haberine göre, Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. Şüpheli Engin Polat ise bu iddiaları yalanladı.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkmış, 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti, Sezgin Polat ve 5 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenirken diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

SUKİKAST KARŞILIĞI BAYİLİK TEKLİFİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yapıldığını söyleyerek şunları söyledi:

"2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim.

Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum.

Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok"

Öte yandan şüphelilerin yapılan telefon incelemelerinde Daltonlar Çetesinin firari lideri Barış Boyun ve diğer çete üyelerinin birçok fotoğrafı, uyuşturucu ve silah fotoğraflarının da bulunduğu tespit edildi.