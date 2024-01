Ryan Gosling'in ödül törenindeki tepkisi sosyal medyada viral oldu

15 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:52

Kanalı oyuncu Ryan Gosling'in Kalifornia’da gerçekleşen ödül töreninde başrolünde yer aldığı Barbie filmindeki parçanın En İyi Orijinal Şarkı seçilmesinin ardından kaşlarını çatması ve dehşete düşmüş bir ifadeye bürünmesi dikkat çekti. Gosling'in donuk ifadesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

HAYRANLARINI ŞAŞKINA UĞRATTI

Gosling’in yüzündeki ifadeye odaklanan oyuncun hayranları, hem beklemediği bir ödülü alması hem de büyük sevinç yaşamasından kaynakları böyle bir ifade takındığını belirtti.

ŞARKI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Şarkı, yazın gişe rekorları kıran Barbie filminin diğer iki şarkısıyla birlikte "En İyi Orijinal Şarkı" kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylar arasında The Super Mario Bros. Movie'den Peaches, Rustin'den Road to Freedom ve Wish'den This Wish vardı.

Şarkı yazarları Mark Ronson ve Andrew Wyatt, ödülü kabul etmek için sahneye çıktılar. Ronson, "Ryan Gosling, bu bizim olduğu kadar senin de ödülün: Performansınla seyirciyi bu şarkıya aşık ettin. Şarkı yazmakla ilgili bir şey varsa, sadece Ken yoktur, Barbie ve Ken vardır, o yüzden Margot, teşekkürler" dedi.