Ryan Gosling'in ödül törenindeki tepkisi sosyal medyada viral oldu
Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) eğlenceli törenle sahiplerini buldu. Ryan Gosling'in Barbie şarkısı I'm Just Ken'in Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde "En İyi Şarkı Ödülü"nü kazanmasına verdiği komik tepki sosyal medyada gündem oldu.
Kanalı oyuncu Ryan Gosling'in Kalifornia’da gerçekleşen ödül töreninde başrolünde yer aldığı Barbie filmindeki parçanın En İyi Orijinal Şarkı seçilmesinin ardından kaşlarını çatması ve dehşete düşmüş bir ifadeye bürünmesi dikkat çekti. Gosling'in donuk ifadesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
HAYRANLARINI ŞAŞKINA UĞRATTI
Gosling’in yüzündeki ifadeye odaklanan oyuncun hayranları, hem beklemediği bir ödülü alması hem de büyük sevinç yaşamasından kaynakları böyle bir ifade takındığını belirtti.
ŞARKI, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Şarkı, yazın gişe rekorları kıran Barbie filminin diğer iki şarkısıyla birlikte "En İyi Orijinal Şarkı" kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylar arasında The Super Mario Bros. Movie'den Peaches, Rustin'den Road to Freedom ve Wish'den This Wish vardı.
Şarkı yazarları Mark Ronson ve Andrew Wyatt, ödülü kabul etmek için sahneye çıktılar. Ronson, "Ryan Gosling, bu bizim olduğu kadar senin de ödülün: Performansınla seyirciyi bu şarkıya aşık ettin. Şarkı yazmakla ilgili bir şey varsa, sadece Ken yoktur, Barbie ve Ken vardır, o yüzden Margot, teşekkürler" dedi.