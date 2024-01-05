Sadakatsiz dizisinde düşman, gerçekte sıkı dostlar! Cansu Dere ve Melis Sezen yıllar sonra bir arada

05 Ocak 2024 13:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:51

Başrolünde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi 60. Bölümünde final yaptı. Dizide iki düşmanı oynayan Cansu Dere ve Melis Sezen yıllar sonra bir araya geldi. İki ismin çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

DİZİDE DÜŞMAN, GERÇEKTE DOST

Oyuncu Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki rol arkadaşıyla bir araya geldi. Sezen, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Cansu Dere ile paylaşım yaparak takipçilerinden büyük ilgi gördü. Dizide iki düşman olan oyuncular, gerçekde ise sıkı dost. Melis Sezen'in doğum günü için buluşan iki ismin takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.