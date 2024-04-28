28 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:39
Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz’ı kızdıracak 'Hasan Can Kaya' paylaşımı!
Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasında yaşanan polemiğe ünlü komedyen Şahan Gökbakar da dahil oldu.
Editör: Safter Obuz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
CMXXIV ile 4 yıl sonra sahnelere dönen Cem Yılmaz, son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya’ya laf atmıştı. Hasan Can Kaya ise yaşanan bu olayın ardından Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' diyerek karşılık vermişti.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN MESLEKTAŞI HASAN CAN KAYA'YA DESTEK!
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izlerken verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşan Gökbakar, ‘1 saat müsaade edin, biraz gülüp geliyorum…’ diyerek Cem Yılmaz ile polemiğe giren Hasan Can Kaya'ya destek verdi.
İşte o paylaşım...
Kaynak: tgrthaber.com.tr