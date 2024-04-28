Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz’ı kızdıracak 'Hasan Can Kaya' paylaşımı!

28 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:39

Apar topar ameliyata alınmıştı! Hasan Can Kaya taburcu oldu

Apar topar ameliyata alınmıştı! Hasan Can Kaya taburcu oldu

CMXXIV ile 4 yıl sonra sahnelere dönen Cem Yılmaz, son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya’ya laf atmıştı. Hasan Can Kaya ise yaşanan bu olayın ardından Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' diyerek karşılık vermişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN MESLEKTAŞI HASAN CAN KAYA'YA DESTEK!

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izlerken verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşan Gökbakar, ‘1 saat müsaade edin, biraz gülüp geliyorum…’ diyerek Cem Yılmaz ile polemiğe giren Hasan Can Kaya'ya destek verdi.

İşte o paylaşım...