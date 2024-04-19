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19 Nisan 2024 10:28 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:28

Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, şarkıcı Yılmaz Morgül’ün taklidi yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül’ün “Ateşe Düştüm” performansına beğeni yağdı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Recep İvedik serisiyle akıllara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiri oklarının hedefi oluyor. Gökbakar, son paylaşımıyla Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla Yılmaz Morgül'ün taklidini yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YILMAZ MORGÜL TAKLİDİ 

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Mert Demir'e ait olan ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını Morgül'ü ti'ye alarak söyledi. Gökbakar, sosyal medya hesabından efekt ile paylaştığı video ile Yılmaz Morgül'ün şarkı söylediği anları ti'ye aldı. Oyuncunun paylaşımına, "Şahan Morgül", "Çok iyi taklit" gibi yorumlar yapıldı.

Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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