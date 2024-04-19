Şahan Gökbakar’dan Yılmaz Morgül taklidi!

19 Nisan 2024 10:28 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:28

Recep İvedik serisiyle akıllara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiri oklarının hedefi oluyor. Gökbakar, son paylaşımıyla Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla Yılmaz Morgül'ün taklidini yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YILMAZ MORGÜL TAKLİDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Mert Demir'e ait olan ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını Morgül'ü ti'ye alarak söyledi. Gökbakar, sosyal medya hesabından efekt ile paylaştığı video ile Yılmaz Morgül'ün şarkı söylediği anları ti'ye aldı. Oyuncunun paylaşımına, "Şahan Morgül", "Çok iyi taklit" gibi yorumlar yapıldı.