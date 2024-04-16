Şarkıcı Alizade'nin fenomen Berkcan Güven'i dolandırdığı iddia edildi

16 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:32

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven aralarında Reynmen, Efe Uygaç, Enes Batur ve Kendine Müzisyen adıyla bilinen Kemal Can Parlak bir programa konuk oldu. Güven, canlı yayınlanan programda şarkıcı Alizade'nin kendisini dolandırdığını öne sürdü.

ALİZADE İLE BERKCAN GÜVEN DAVALIK OLDU

Programda sunucu İbrahim Tilaver'in "Alizade seni nasıl dolandırdı?" diye sorması üzerine Berkcan Güven, davalık olduklarını söyleyerek, "Şarkılar şu an davalık, haklarında hayırlısı olsun, yolları açık olsun" diye cevap verdi. Berkcan Güven ve Alizade'nin 'Kalbin bana kaldı' ve '24/7' adında iki şarkısı bulunuyor.