Şarkıcı Nur Yoldaş sevenlerini üzdü! 

16 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:26

Bugün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Nur Yoldaş'a tomografi, EKG ve kan testleri yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlara göre bir tedavi planı uygulanacak.

Oğlu Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" şeklinde konuştu.

NUR YOLDAŞ KİMDİR?

Nur Yoldaş (d. 4 Ocak 1956, İstanbul) Türk pop müzik ve Anadolu Rock sanatçısı. Vibrasyonu olan, taklit edilmesi çok zor ve güçlü bir sese sahiptir. İlk 45'liğini 1974 yılında Polydor şirketinden Nur Belda adıyla çıkardı: Aşk Bir Fantazi & Bile Bile. 1976'da müzisyen Ergüder Yoldaş ile evlendi ve bu ilk evliliğinden 1977'de oğlu Devrim Yoldaş dünyaya geldi.

Nur Yoldaş, müzik kariyerine Altın Mikrofon Yarışması ile başladı. Ergüder Yoldaş bestesi olan "Sultan-ı Yegâh" 45'liği ile 1981 yılında Türk popunda bir çığır açtı. Aralık 1981'de Öncü Plak tarafından yayınlanan farklı makamlarda bestelenmiş ve çok sesli Batı müziği ile Türk müziğinin sentezini yapan on şarkının yer aldığı "Sultan-ı Yegâh" albümü 1982 yılına damgasını vurarak büyük başarı elde etti. Sultan-ı Yegâh başta olmak üzere, Mihrimah, Saki, Nagehan Bustan Faslı, Nedir Yarabbi Derdim ve Sa'd-Abad gibi eserler bu albümden çıkan belli başlı hit eserler olmuştur. 10 Nisan 1982'den itibaren sanatçı bu şaheser albümü tanıtım amacıyla bir turne çalışması gerçekleştirdi.

Nur-Ergüder Yoldaş çiftinin kurduğu Workshop Plakçılık'tan 1983'te yayınlanan "Elde Var Hüzün" adlı aynı çizgideki albümün beklenen ticari başarıyı getirmemesinin ardından, Ergüder Yoldaş'tan boşanarak müziğe uzun yıllar ara verdi ve bu aranın ardından 1992'de Dönüş (Sakine) adlı albümünü çıkarmışsa da, eski parlak günleri bir daha yaşamak mümkün olmamıştır. Bir döneme damgasını vuran ve Yoldaş çiftinin âdeta markası hâline gelmiş olan efsanevi albüm "Sultan-ı Yegâh"ın 1998'de Beyoğlu Metropol tarafından CD formatında tekrar yayınlanması, sanatçıyı genç kuşaklara tanıtan önemli bir proje olmuştur. Sanatçı, hâlen Ankara Kent Orkestrası solisti olarak kariyerine devam etmektedir. 2014 Mayıs ve Eylül aylarında iki yeni tekli yayınlamıştır.