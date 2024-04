Seçimleri kaybeden Hakan Peker ilk kez konuştu

20 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:43

Yerel seçimlerde 5. sırada alan şarkıcı Hakan Peker, seçimi kaybettikten sonra siyasete küsmediğini ve devam edeceğini belirtti.

YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDEN HAKAN PEKER İLK KEZ KONUŞTU

Snob Magazin’in haberine göre; Şarkıcı Sedat Peker seçimi kaybetmesinin ardından ilk kez konuşarak, "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı. Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" dedi.