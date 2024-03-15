Seda Sayan boşanıyor mu? Soyadını sildirdi

15 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:05

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Seda Sayan, şimdi de boşanma haberleriyle gündemde... Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl evlenen Seda Sayan, boşanma iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü şarkıcı, evlendikten sonra eşinin Ökten soyadını resmi işlemlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kararıyla kaldırttı. Ünlü şarkıcı, soyadı sildirme işleminden sonra çıkan haberlere ateş püskürdü.

"ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOK"

Sayan, "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfrediyorum size içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize öte git demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler. Öldünüz be." dedi.