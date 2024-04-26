Serbest bırakılan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı

26 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:38

Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 5 buçuk ay önce dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklandı. Dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü ve cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceğine karar verildi.

NİHAL CANDAN'IN HASTANEYE YATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Katıldıkları moda yarışmasının ardından sosyal medyada popüler olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilerek cezaevine gönderilmişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatışı yapıldı.