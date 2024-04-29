Serkan Kaya sevenlerini korkuttu! Talihsiz kazayı ilk kez anlattı

29 Nisan 2024 10:04 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:04

Konser öncesi yaşadığı kazayı anlatan Serkan Kaya, attan düştüğünü belirterek, "Şu an sol omuz infilak etmiş durumda kolda bir şey yok elde yok ama omuz gidik." dedi.

SERKAN KAYA, SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, muhabirlerin sorularını cevapladı. Yeni şarkısının çıkacağını belirten Kaya, attan düşerek talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek, "Baştan söyleyeyim de ata sporumuzu yaparken attan düştüm Şu an sol omuz infilak etmiş durumda kolda bir şey yok elde yok ama omuz gidik. Atı sever misiniz? Biner misiniz? Seveniniz var mı içimizde?" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kaya, "Bir at için bu acıya değer şu an ızdıraplar içindeyim” sözleriyle konserine devam etti.