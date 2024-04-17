17 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:37
Sevenlerini üzdü! Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta güçlük çekti!
Uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde ayakta durmakta güçlük çekti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sahnede ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, konserini tamamlayabilmek için dansçılarından yardım aldı. Zaman zaman oturarak şarkılarına devam eden Ortaç, dansçılarına tutunarak ayakta kaldı.
SERDAR ORTAÇ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU
Şarkıcı Serdar Ortaç dün akşam sevenleriyle buluştu. Konser boyunca ayakta durmakta güçlük çeken Ortaç, dansçılarının yardımıyla konserini tamamladı. Konser sonrası sabaha karşı sosyal medya hesabından canlı yayın açan Ortaç'ın alkollü olduğu görüldü.
Kaynak: TGRT Haber