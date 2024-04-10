10 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:45
Sıla, Ceyda Düvenci'nin kızının performansına kayıtsız kalamadı
Ceyda Düvenci'nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa, Sıla'nın Zahmet Olmazsa şarkısını seslendirdi. Melisa'nın babası Engin Akgün, kızının o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören Sıla ise Melisa'nın performansına kayıtsız kalamadı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, Sıla'ya ait olan Zahmet Olmazsa şarkısını söyledi. İlk yorum ise Sıla'dan geldi.
SILA, CEYDA DÜVENCİ'NİN KONSERİNE KAYITSIZ KALAMADI
Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa, Sıla Gençoğlu'na ait olan Zahmet Olmazsa şarkısını seslendirdi. O anları babası Engin Akgün sosyal medya hesabından paylaştı. Melisa'nın performansına kayıtsız kalamayan Sıla, “Bana en güzel bayram hediyesi Melisa’dan geldi" dedi.
Kaynak: TGRT Haber