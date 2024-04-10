Sıla, Ceyda Düvenci'nin kızının performansına kayıtsız kalamadı

10 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:45

Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, Sıla'ya ait olan Zahmet Olmazsa şarkısını söyledi. İlk yorum ise Sıla'dan geldi.

SILA, CEYDA DÜVENCİ'NİN KONSERİNE KAYITSIZ KALAMADI

Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa, Sıla Gençoğlu'na ait olan Zahmet Olmazsa şarkısını seslendirdi. O anları babası Engin Akgün sosyal medya hesabından paylaştı. Melisa'nın performansına kayıtsız kalamayan Sıla, “Bana en güzel bayram hediyesi Melisa’dan geldi" dedi.