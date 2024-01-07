Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı

07 Ocak 2024 21:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:38

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

AKÇIL'IN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.

Sinan Akçıl "Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul’un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun." dedi.

https://twitter.com/sinanakcil/status/1743978562506330117