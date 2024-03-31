Süper Vali'nin oğlundan süper çıkış!

31 Mart 2024 22:12 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:12

Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli valisi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oylarının çoğunu alarak rakiplerini geride bıraktı.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU OYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU ALDI

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de vali olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat belediye başkan adayı oldu. Toka'ta sandıkların yüzde 73,35'i açılırken Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yüzde 52,35 ile rakiplerini geride bıraktı.

Tokat'ta bir ilk yaşanarak, resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den belediye başkanı oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki, teşekkür ediyoruz. Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'a bir bahar iklimi geldi. Tokat'a bir uyum iklimi geldi. Tokat'a bir kucaklaşma iklimi geldi. Tokat Türkiye'ye örnek olacak, buna inanın. Türkiye'nin ve Tokat'ın buna çok ihtiyacı var. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dediğim gibi Tokat'ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat'ta tarih yazmaya devam edeceğiz. Sizi güvenli ve sağlıklı yerlerde oturtturmak için Tokat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için işsiz kalmayan annelerin gözyaşı dökmediği, işsiz kalmamış gençler için çaba sarf edip var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'ın altın yılları için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.